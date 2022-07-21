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1 час назад

Лукашенко предсказал судьбу Белоруссии без него

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал, какова будет судьба республики без него. Его слова приводит БЕЛТА.

Лидер государства заверил, что если бы он покинул свой пост в 2020 году, то это была бы совершенно другая страна.

«Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность», — заявил он.

Отвечая на вопрос, как долго он планирует править государством, Лукашенко указал на законный выбор населения. По его словам, он мог давно отойти от власти, однако события в мире и внутриполитическая ситуация вынудили его остаться.

«А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть», — подчеркнул политик.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
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