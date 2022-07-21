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1 час назад

Пресс-секретарь опроверг данные о госпитализации Зеленского

Илья Родин

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал не соответствующими действительности сообщения в СМИ о том, что глава государства якобы госпитализирован и находится в реанимации. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее украинские радиостанции заявили о тяжелом состоянии Зеленского. Кроме того, в СМИ рассказали, что на период болезни президента его обязанности якобы будет выполнять спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее сообщалось, что лидер Украины подписал указ о лишении гражданства бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского, а также политика Вадима Рабиновича.

Президент Зеленский объяснил свое решение уволить главу СБУ и генпрокурора Украины

Кроме того, свои кресла были вынуждены покинуть украинский генпрокурор Ирина Венедиктова и руководитель СБУ Иван Баканов.

По данным СМИ, кадровая чистка на Украине может продолжиться в ближайшее время.

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