Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал не соответствующими действительности сообщения в СМИ о том, что глава государства якобы госпитализирован и находится в реанимации. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее украинские радиостанции заявили о тяжелом состоянии Зеленского. Кроме того, в СМИ рассказали, что на период болезни президента его обязанности якобы будет выполнять спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее сообщалось, что лидер Украины подписал указ о лишении гражданства бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского, а также политика Вадима Рабиновича.

Кроме того, свои кресла были вынуждены покинуть украинский генпрокурор Ирина Венедиктова и руководитель СБУ Иван Баканов.