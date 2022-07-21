На Украине завели дело на приговорившего к смерти наемников в ДНР судью

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила приговорившего к смерти иностранных наемников в ДНР судью в нарушении законов и обычаев войны. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе СБУ.

— Именно он (судья — прим. «ВМ») вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что приговоренные к смерти наемники добровольно вступили в ряды ВСУ, и смертным приговоров суд ДНР якобы нарушает нормы международного законодательства, передает РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. Согласно документу, мораторий на смертную казнь в ДНР снят.

В июне граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам ДНР, они будут расстреляны.