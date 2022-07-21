Власти Украины намерены запретить все российские СМИ

Власти Украины решили доработать законопроект о медиа, запретив все российские СМИ. Об этом в четверг сообщил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко по итогам обсуждения данного вопроса с Нацсоветом по телерадиовещанию и комитетом Верховной рады по информполитике.

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"Сейчас на Украине действуют законы, регулировавшие деятельность СМИ еще в 1990-е годы. Но с тех пор медиаландшафт значительно изменился: появился мощный интернет, множество социальных сетей и потоковые сервисы. Все это требует упорядочения, что поможет удвоить наши усилия в борьбе с российскими фейками и дезинформацией", - написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, новый закон "поставит заслон российской пропаганде на территории Украины". "Все телеканалы и другие медиаресурсы, происходящие из государства-агрессора (Россия объявлена на Украине государством-агрессором - прим. ТАСС), будут запрещены", - сообщил глава ведомства.

Он проинформировал, что ранее в четверг состоялось обсуждение разработки законопроекта с Национальным советом по телевидению и радиовещанию, офисом вице-премьера по вопросам европейской интеграции и Комитетом Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. По его словам, обсуждение велось с учетом европейских директив по этой проблеме.