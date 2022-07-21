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37 минут назад

Власти Украины намерены запретить все российские СМИ

ТАССиещё 1

Власти Украины решили доработать законопроект о медиа, запретив все российские СМИ. Об этом в четверг сообщил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко по итогам обсуждения данного вопроса с Нацсоветом по телерадиовещанию и комитетом Верховной рады по информполитике.

Власти Украины намерены запретить все российские СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас на Украине действуют законы, регулировавшие деятельность СМИ еще в 1990-е годы. Но с тех пор медиаландшафт значительно изменился: появился мощный интернет, множество социальных сетей и потоковые сервисы. Все это требует упорядочения, что поможет удвоить наши усилия в борьбе с российскими фейками и дезинформацией", - написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, новый закон "поставит заслон российской пропаганде на территории Украины". "Все телеканалы и другие медиаресурсы, происходящие из государства-агрессора (Россия объявлена на Украине государством-агрессором - прим. ТАСС), будут запрещены", - сообщил глава ведомства.

Он проинформировал, что ранее в четверг состоялось обсуждение разработки законопроекта с Национальным советом по телевидению и радиовещанию, офисом вице-премьера по вопросам европейской интеграции и Комитетом Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. По его словам, обсуждение велось с учетом европейских директив по этой проблеме.

Законопроект "О медиа", разработанный депутатами от партии "Слуга народа", был зарегистрирован в Верховной раде в конце декабря 2019 года. Он был подвергнут критике со стороны журналистского сообщества и в мае 2020 года отправлен на доработку. В июне 2022 года во время видеообращения к Верховной раде, посвященного евроинтеграции Украины, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который будет соответствовать действующим стандартам ЕС.

В мире,Александр Ткаченко,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
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