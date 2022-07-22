На Украине назвали сроки назначения нового генпрокурора

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что новый генпрокурор Украины может быть назначен до конца июля.
По его словам, он ожидает появления руководителя генеральной прокуратуры страны в течении 10 дней.
"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового генерального прокурора. Его первой и главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует президент Украины. А для того, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову еще 19 июля. Это решение было принято после того, как украинский президент Владимир Зеленский отстранил руководителя генеральной прокуратуры от исполнения своих обязанностей под предлогом многочисленных фактов госизмен со стороны сотрудников ведомства.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пообещал новые кадровые чистки после увольнения Венедиктовой.