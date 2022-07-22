На Украине назвали сроки назначения нового генпрокурора

"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового генерального прокурора. Его первой и главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует президент Украины. А для того, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.