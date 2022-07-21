На Украине начнут продавать вышиванки с "Байрактарами"

На Украине начнут продавать вышиванки с узором в виде турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar, 15 процентов от продаж будут перечислены на нужны украинской армии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной Рады.

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«Теперь "Байрактар" есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка — это наш оберег. Байрактар тоже стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России», — говорится в сообщении.

Первые рубашки с вышивкой в виде беспилотника посол Украины в Турции Василий Бондарь подарил генеральному директору турецкого производителя беспилотников Baykar Makina Халуку Байрактару и его брату Сельджуку Байрактару, который является техническим директором предприятия.

ТК «Верховна Рада України»