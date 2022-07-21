На Украине начали указывать цены в польских злотых

Цены в магазинах Тернопольской и Львовской областей Украины стали указывать сразу в двух валютах — украинских гривнах и польских злотых. Как сообщает RT, местные жители опасаются, что скоро их регионы станут польскими областями.

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«Все, походу, нас на Украине уже совсем отдали полякам», — пишет один из местных жителей в соцсетях.

Напомним, что ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Польша и США прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над «историческими владениями». В частности, первым этапом «воссоединения» станет ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».