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22 минуты назад

«Нас совсем отдали полякам»: На Украине начали указывать цены в польских злотых

Никита Бородкин

Цены в магазинах Тернопольской и Львовской областей Украины стали указывать сразу в двух валютах — украинских гривнах и польских злотых. Как сообщает RT, местные жители опасаются, что скоро их регионы станут польскими областями.

На Украине начали указывать цены в польских злотых
Фото: ReutersReuters

«Все, походу, нас на Украине уже совсем отдали полякам», — пишет один из местных жителей в соцсетях.

Напомним, что ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Польша и США прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над «историческими владениями». В частности, первым этапом «воссоединения» станет ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

При этом акция будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих» стран, а «миротворцев» разместят в тех частях страны, где угроза столкновения с ВС РФ минимальна. Отмечалось, что сейчас польские силовики ищут представителей элиты Украины, чтобы сформировать ориентированный на Варшаву противовес националистам.

В мире,Сергей Нарышкин,СВР России,Верховный суд,НАТО,
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