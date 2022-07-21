США отозвали запрос об экстрадиции Винника из Франции

Американские власти отозвали запрос на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, сообщает ТАСС.

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По информации агентства, адвокат гражданина России Фредерик Бело назвал такой ход обманным маневром. Адвокат считает, что целью США было не только оставить его подзащитного в тюрьме, но и возвратить в Грецию, откуда его можно было бы быстрее отправить в США.

Также Бело подчеркнул, что Винник так и не получил запроса России на экстрадицию, который был направлен значительно раньше американского. Греческого адвоката Винника Зою Константопулу вовсе не известили о проведении заседания суда, а самого Бело предупредили всего за 48 часов.

Ранее Европейский Суд по правам человека запретил Франции экстрадировать в Грецию россиянина Александра Винника. Представитель защиты подчеркнул, что они настаивают на немедленном освобождении Винника из тюрьмы. Он также уточнил, что 6 июля французский суд проведет слушания по жалобе на решение об экстрадиции россиянина.