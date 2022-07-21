США отозвали запрос об экстрадиции Винника из Франции

Американские власти отозвали запрос на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, сообщает ТАСС.
По информации агентства, адвокат гражданина России Фредерик Бело назвал такой ход обманным маневром. Адвокат считает, что целью США было не только оставить его подзащитного в тюрьме, но и возвратить в Грецию, откуда его можно было бы быстрее отправить в США.
Также Бело подчеркнул, что Винник так и не получил запроса России на экстрадицию, который был направлен значительно раньше американского. Греческого адвоката Винника Зою Константопулу вовсе не известили о проведении заседания суда, а самого Бело предупредили всего за 48 часов.
Ранее Европейский Суд по правам человека запретил Франции экстрадировать в Грецию россиянина Александра Винника. Представитель защиты подчеркнул, что они настаивают на немедленном освобождении Винника из тюрьмы. Он также уточнил, что 6 июля французский суд проведет слушания по жалобе на решение об экстрадиции россиянина.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.