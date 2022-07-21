В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
59 минут назад

На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов

Lenta.ru

На суперъяхте одного из российских олигархов, которая была задержана на Фиджи по требованию властей США, отыскали яйцо Фаберже, стоимость которого может достигать нескольких миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американского замгенпрокурора Лизу Монако.

На яхте олигарха из РФ нашли яйцо Фаберже за миллионы долларов
Фото: ReutersReuters

Как отметила Монако, в ходе обысков, которые представители США проводят на задержанных яхтах, обнаруживаются «действительно интересные вещи». Одной из таких находок стало ювелирное изделие в форме яйца, которое, предположительно, было создано Карлом Фаберже. Подлинность яйца будет установлена специалистами.

Замгенпрокурора не уточнила, на каком именно судне было обнаружено изделие. При этом она отметила, что указанная яхта была задержана на Фиджи и в конце прошлого месяца переправлена в залив Сан-Диего, где и пришвартована в настоящее время.

По данным The Guardian, речь может идти о яхте под названием Amadea. Судно стоимостью около 300 миллионов долларов было доставлено с Фиджи в Сан-Диего в конце июня после продолжительной судебной тяжбы.

В апреле стало известно, что власти Фиджи задержали яхту Amadea, поскольку она вошла в исключительную экономическую зону республики без соответствующего разрешения. Позже правоохранители установили, что судно принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. В мае суд на островах Фиджи удовлетворил запрос США о конфискации суперъяхты.

В мире,Карл Фаберже,Сулейман Керимов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители