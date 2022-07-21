Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в разговоре с "Рамблером" рассказала о факторах, повлиявших на решение премьер-министр Италии Марио Драги уйти в отставку, а также оценила вероятность изменения политики Рима в отношениях с Москвой.