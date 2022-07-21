Драги ответственен за целый ряд очень серьезных реформ, проведения которых требует Европейский Союз
. И он считал, что было необходимо сохранить его правительство, которое фактически являлось правительством национального единства. Его поддерживали все партии, кроме одной - "Братья Италии". Потом оказалось, что партия относительного большинства "Движение пяти звезд" и партия "Лига" Маттео Салвини в момент голосования (по вопросу о доверии правительству - прим. ред.) покинули зал. Таким образом, несмотря на то, что Драги сохранил большинство, оно уже не было большинством общенациональным. Поэтому Драги заявил, что ему нужно именно то правительство, на которое он может опереться, практически на все партии. Вокруг этого и развернулись все дискуссии, все дебаты в парламенте. Тогда президент Италии Серджо Маттарелла
дал Драги определенный срок, несколько дней, чтобы партии договорились между собой, а потом он снова поставит вопрос о доверии. Но когда он снова поставил этот вопрос, то доверие, которое получил Драги, уже не было тем доверием, о котором говорилось, как о необходимом. Поэтому, видимо, сейчас дело пойдет к досрочным выборам. Когда создается такое положение, по конституции Италии президент должен распустить палаты и назначить новые выборы. Они должны будут пройти где-то в конце сентября - в октябре.
Дело еще и в том, что три правые партии - партия Сильвио Берлускони
"Вперед, Италия", партия "Лига" Маттео Сальвини и партия "Братья Италии" Джорджии Мелони - могли бы на парламентских выборах, по их расчетам, получить более 40% голосов и таким образом уже настаивать на создании собственного правительства. Видимо, поэтому они сейчас и отказываются голосовать за доверие Драги, надеясь на благополучный исход именно для этих сил после голосования в парламенте.
О влиянии ситуации с отставкой Драги на взаимоотношения Италии и РФ
У нас с Италией исторически всегда складывались очень хорошие отношения. К тому же, как мы знаем, Италия нуждается в энергоресурсах, собственных у нее фактически нет, лишь небольшое количество. Поэтому, конечно, Италия очень заинтересована в отношениях с Россией. С другой стороны, политика правительства Драги, как мы знаем, была жесткой политикой в отношении России. У Драги полная солидарность с Соединенными Штатами, с руководством НАТО
в отношении действий, которые происходят в Украине, связанных со специальной операцией.
Если придет другое правительство, то представляется, что внешнеполитическая ориентация всех этих правых сил, о которых шла речь, будет неоднозначной. В этих партиях есть силы, которые выступают за немедленное прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной. И часть выступает за то, чтобы Запад оказывал давление на Украину с тем, чтобы она согласилась на эти мирные переговоры путем каких-то уступок. В частности, утверждение нейтралитета в отношении НАТО, признание Крыма русским и признание республик Донбасса. Такие силы есть. Но есть и силы, пожалуй они в большинстве, которые в основном солидализируются с бывшим президентом США Дональдом Трампом
. Он, как мы знаем, выступает за суверенитет государств, за консервативные ценности и в то же время не приемлет деятельность России в последнее время... Таких сил в Италии тоже много. Поэтому я не думаю, что во внешней политике Италии в отношении России произойдут какие-то радикальные изменения.