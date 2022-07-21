Берлин опасается народных волнений из-за отказа от газа из РФ

В случае отказа Siemens от ремонта российской газовой турбины Германия лишится поставок топлива. Это, в свою очередь, спровоцирует народные волнения, заявила в беседе с медиагруппой Redaktionsnetzwerk Deutschland министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает агентство «Прайм».

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«Если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не получим газа, и тогда мы никак вообще не сможем поддерживать Украину, поскольку будем заняты народными восстаниями», — подчеркнула она.

Вместе с тем Бербок указала на то, что предупреждение о восстаниях «немного преувеличено», однако такой вариант не исключен.

«Это как раз моя точка зрения, что нам и дальше нужен газ из России», — подчеркнула она.

Ранее издание Tagesschau сообщило, что поставки топлива из России в Германию возобновились после того, как техническое обслуживание газопровода «Северный поток» завершилось. Тот факт, что «Северный поток» вновь функционирует, был подтвержден представителем оператора газопровода Nord Stream AG.