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1 час назад

Берлин предупредил о народных волнениях из-за отключения российского газа

Лера Букина

В случае отказа Siemens от ремонта российской газовой турбины Германия лишится поставок топлива. Это, в свою очередь, спровоцирует народные волнения, заявила в беседе с медиагруппой Redaktionsnetzwerk Deutschland министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает агентство «Прайм».

Берлин опасается народных волнений из-за отказа от газа из РФ
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не получим газа, и тогда мы никак вообще не сможем поддерживать Украину, поскольку будем заняты народными восстаниями», — подчеркнула она.

Вместе с тем Бербок указала на то, что предупреждение о восстаниях «немного преувеличено», однако такой вариант не исключен.

«Это как раз моя точка зрения, что нам и дальше нужен газ из России», — подчеркнула она.

Ранее издание Tagesschau сообщило, что поставки топлива из России в Германию возобновились после того, как техническое обслуживание газопровода «Северный поток» завершилось. Тот факт, что «Северный поток» вновь функционирует, был подтвержден представителем оператора газопровода Nord Stream AG.

Напомним, что нитки газопровода были на плановой профилактике в период с 11 по 21 июля. Так, прокачки газа не было. Как сообщали источники Reuters, работать трубопровод не будет в полную силу. После этого оператор «Северного потока» не исключил этот вариант.

В мире,Анналена Бербок,Siemens,
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