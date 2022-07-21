Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Путин использует нерешительность Запада»

Западные санкции против России должны были нанести вред ее экономике, изолировать самых могущественных олигархов и вызвать в Москве внутренние волнения, но вместо этого «зашатался» сам Запад, пишет Newsweek. Украинский кризис и связанные с ним санкции создали множество проблем для Запада, в том числе несгибаемую инфляцию, стремительно растущие цены на газ и неопределенность с отопительным сезоном, до которого осталось всего несколько месяцев.

Политолог Брюс Стоукс рассказал, что все, с кем он говорил в последнее время, опасаются «того, что, вероятно, произойдет в ближайшие несколько месяцев», - роста цен на энергоносители и изменения общественного мнения по поводу поддержки Украины. Неопределенность и нерешительность на Западе, могут пойти на пользу президенту РФ Владимиру Путину, отмечает Newsweek. Чем более хаотична и противоречива картина на Западе, тем менее эффективным будет противодействие России.

«Немцы стали реже и быстрее мыться»

Немцы начали экономить воду, принимая душ: 62 процента участников опроса, проведенного для газеты Bild, заявили, что сейчас они моются реже и быстрее, чем всего несколько недель назад. Еще около 35 процентов не изменили своих привычек.

Кроме того, почти каждый второй немец (45 процентов опрошенных) уже принял меры предосторожности на случай холодной зимы или собирается это сделать (к примеру, купить аварийный генератор). Примерно 44 процента немцев хотят принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергоносители.

Французский банкир предупредил Запад о гибели

Французский банкир Филипп Виллен заявил, что политики ЕС, продвигающие санкции против России, ведут Запад к гибели. Об этом он рассказал в своей статье для Le Figaro.

Виллен отметил, что власти ЕС не спрашивали мнения избирателей и представителей бизнеса по поводу санкций. В итоги и бизнес, и обыватели страдают из-за роста цен на энергоносители. Банкир назвал ложью попытки объяснить инфляцию недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политикой. Виллен выразил надежду, что люди «бросят вызов политике слепых еврократов», ведущей Запад к гибели.

«Германия подвела Польшу с поставками оружия»

Немецкое правительство не раз критиковали за нежелание поставлять оружие Украине. Немцев должна была реабилитировать сложная операция по обмену оружием с Польшей, но, по данным СМИ, этот план провалится, пишет Wirtualna Polska.

В рамках договоренностей Украина получает военную технику, оставшуюся со времен Варшавского договора у Польши, Чехии, Словакии и Словении. Взамен Германия должна была пополнить резерв оружия в этих странах за счет немецкой техники. Бундестаг одобрил сделку три месяца назад, однако обмен вооружениями до сих пор так и не состоялся. Польша передала Украине до 240 танков Т-72 и несколько десятков единиц бронетехники, но не получила ничего взамен. Польские политики заявляют, что от Берлина не поступало «реальных предложений».

США провоцируют военный конфликт с Китаем

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать «более серьезный» кризис в регионе, пишет Global Times. Отношения между Китаем и США могут рухнуть или даже перейти в вазу военного конфликта.