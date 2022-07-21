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1 час назад

Спасение запутавшейся в ветках гигантской черепахи попало на видео

Денис Фьючин

В Гондурасе мужчина помог огромной черепахе, которая запуталась в ветках на берегу. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры спасения животного.

Оказавшееся в ловушке пресмыкающееся не могло самостоятельно выбраться из пут. Тогда на помощь ей пришел неравнодушный местный житель. На опубликованной записи видно, как мужчина перерубил ветки, после чего помог гигантской черепахе уплыть в море.

Ранее сообщалось, что в Бурятии медвежье семейство явилось на общественный пляж, на глазах у множества отдыхающих медведица и ее детеныши искупались в Байкале.

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