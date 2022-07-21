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47 минут назад

В Китае заметили танки на улицах на фоне массовых протестов

Газета.Ruиещё 1

В интернете получили распространение фотографии танков на улицах во время массовых протестов в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщает India Today.

В Китае заметили танки на улицах на фоне массовых протестов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах танковая колонна едет по дороге на фоне толпы людей. По данным Reuters, в ходе протестов есть пострадавшие, однако информации о задействованной технике нет.

WallStreetSilv/Twitter

Протесты начались на фоне того, что местное отделение Банка Китая и еще нескольких небольших банков объявили о том, что вкладчики более не смогут снять средства со своих счетов. О проблемах с выплатами средств сообщается и в другой провинции, Аньхой.

Согласно уведомлению Бюро финансового надзора провинции Хэнань, часть вкладчиков банков в населенных пунктах провинции Хэнань должны были получить деньги уже 15 июля, тем не менее всего несколько человек получили свои средства вовремя.

Ранее сообщалось, что правительство Китая запретило иностранным дипломатам в Гонконге вспоминать о расстреле на площади Тяньаньмэнь, произошедшем 4 июля 1989 года.

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