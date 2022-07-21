В Китае заметили танки на улицах на фоне массовых протестов

В интернете получили распространение фотографии танков на улицах во время массовых протестов в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщает India Today.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах танковая колонна едет по дороге на фоне толпы людей. По данным Reuters, в ходе протестов есть пострадавшие, однако информации о задействованной технике нет.

WallStreetSilv/Twitter

Протесты начались на фоне того, что местное отделение Банка Китая и еще нескольких небольших банков объявили о том, что вкладчики более не смогут снять средства со своих счетов. О проблемах с выплатами средств сообщается и в другой провинции, Аньхой.

Согласно уведомлению Бюро финансового надзора провинции Хэнань, часть вкладчиков банков в населенных пунктах провинции Хэнань должны были получить деньги уже 15 июля, тем не менее всего несколько человек получили свои средства вовремя.