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44 минуты назад

В офисе Зеленского пообещали переломить ход кампании до зимы

Lenta.ruиещё 1

Украина желает не позволить России затянуть боевые действия до зимы, а потому перелом в военной кампании должен наступить гораздо раньше. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, пишет ТАСС.

В офисе Зеленского пообещали переломить ход кампании до зимы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновника, российская армия постарается «затянуть в зиму» Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы получить преимущества на поле боя. Он пообещал не допустить такой ситуации всеми силами.

«Президент [Владимир Зеленский] настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее», — заверил Ермак.

Против украинской армии начали применять усиленные «Ланцеты»

Чиновник также объявил, что скоро российские Вооруженные силы будет ждать «много сюрпризов».

«Многое зависит от обучения наших воинов», — добавил он.

Ранее в офисе президента Украина назвали сумму, которая необходима для полного восстановления страны после боевых действий. Она оценивается как минимум в 100 миллиардов долларов ежегодно.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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