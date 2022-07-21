Американский врач назвал дату смерти Байдена

Президент США Джо Байден с большой вероятностью не доживет до конца второго срока, если решит выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах и победит. Об этом в своей статье для издания American Thinker заявил врач Бейкер (C.J. Baker).

Проанализировав выступления президента США Джо Байдена и его многочисленные падения, о которых стало известно широкой публике, врач предположил, что в настоящее время американский лидер находится на четвертой стадии деменции из семи.

При этом, согласно исследованиям, средняя продолжительность жизни после постановки такого диагноза составляет для мужчин 4,1 года.

«Если предположить, что мы очень щедро «диагностируем» слабоумие Джо Байдена как начавшееся сейчас — скажем, 1 июля 2022 года, — и отсчитаем 4,1 года, то окажется, что это август 2026-го. Другими словами, по этому показателю наиболее вероятная дата смерти Байдена приходится на середину его второго президентского срока», - отмечает специалист.

Врач также заострил внимание на частых падениях президента США и предположил, что его состояние может быть куда хуже, чем демонстрируется широкой публике.

«В день выборов, в ноябре 2024 года, президент Джо Байден, скорее всего, будет еще жив. Однако к тому времени его слабоумие, скорее всего, будет настолько развито, что всем станет очевидно, что он не способен отработать еще один срок. Вероятнее всего, Байден умрет к январю 2029 года», - уверен Бейкер.

Врач призвал народ США отнестись к его словам серьезно и сделать правильный выбор.

Байден является самым старым президентом США в истории - он вступил в должность в возрасте 78 лет. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее отвергла опасения, что возраст или усталость президента Джо Байдена могут стать проблемой для выдвижения его на новый срок.