Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Седьмой пакет санкций Евросоюза против России был утвержден Советом Е\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ерг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Отмечается, что ограничения будут действовать до конца января 2023 года.
«Страны - члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», - отметила она.
Санкции начнут свое действие после размещения в Официальном журнале ЕС. Кроме того, в нем будут отображены все детали нового пакета.
Ранее власти Великобритании объявили о новых санкциях на импорт золота из России и введении запрета на импорт угля и нефти.
Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти начнет действие 31 декабря 2022 года. Кроме того, страной вводится запрет на предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.