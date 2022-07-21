В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
11 минут назад

В честь президента Украины названо беспозвоночное, найденное в Африке

Лера Букина

В честь президента Украины Владимира Зеленского названо вымершее морское беспозвоночное, останки которого были обнаружены на территории Африки. Об этом сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science, передает РИА Новости.

В честь Зеленского назвали беспозвоночное
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Окаменелость из отряда морских лилий нашли ранее в Эфиопии. Ее в 2021 году ученые передали для дальнейшего изучения в Силезский университет, который находится в Польше.

Найденное беспозвоночное относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад). В статье говорится о том, что название Ausichicrinites zelenskyyi было дано «за отвагу и храбрость» президента Украины.

В середине июля городским советом Нью-Йорка был одобрен законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь (Ukrainian Way).

В апреле сообщалось, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, решили переименовать в улицу Украинских героев.

В марте канадский депутат Чарли Энгус сообщил о необходимости переименовать улицу в Оттаве в честь президента Украины Владимира Зеленского. На ней находится посольство России.

В мире,Владимир Зеленский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители