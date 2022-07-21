В честь Зеленского назвали беспозвоночное

В честь президента Украины Владимира Зеленского названо вымершее морское беспозвоночное, останки которого были обнаружены на территории Африки. Об этом сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science, передает РИА Новости.

Окаменелость из отряда морских лилий нашли ранее в Эфиопии. Ее в 2021 году ученые передали для дальнейшего изучения в Силезский университет, который находится в Польше.

Найденное беспозвоночное относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад). В статье говорится о том, что название Ausichicrinites zelenskyyi было дано «за отвагу и храбрость» президента Украины.

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