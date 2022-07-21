Премьер-министр Италии подтвердил намерение уйти в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил сегодня парламенту о том, что не намерен отказываться от своего решения уйти в отставку. Об этом пишет ТАСС.

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Выступая в нижней палате парламента, Марио Драги попросил приостановить заседание, отметив, что намерен отправиться к президенту страны, чтобы подать в отставку.

«Я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», - заявил Драги.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги уже подавал в отставку. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Однако президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги и настаивал на его выступлении в парламенте.