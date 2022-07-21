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25 минут назад

Между Вашингтоном и Тбилиси началась дипломатическая война из-за посла США в Грузии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Госдеп США выразил полную поддержку послу в Грузии Келли Дегнан, которую в последнее время некоторые политики в Тбилиси обвиняют в поддержке «партии войны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Между Вашингтоном и Тбилиси началась дипломатическая война из-за посла США в Грузии
Фото: ReutersReuters

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о «полной поддержке» посла в Грузии и отметил, что «дезинформация и персональные нападки на Келли Дегнан и ее команду не соответствуют партнерским коммуникациям».

По его словам, посол Дегнан работает над поддержкой евроатлантических устремлений Грузии и ее народа.

Нед Прайс отметил, что США уже 30 лет оказывают поддержку Грузии в развитии демократии и проведении экономических реформ, укреплении безопасности, и это будет продолжено.

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В последнее время посол США в Грузии подвергается жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов. Так, независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостоянии России и Украины. Посол назвала это вымыслами. Однако председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что посол своим ответом «оскорбила народного избранника Михаила Кавелашвили». Также от Дегнан требуют комментариев на счет возможного вмешательства сотрудников посольства США в резонансный судебный процесс над руководителем оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Николозом Гварамия.

Накануне сообщалось, что злые на посла США грузинские депутаты покидают правящую партию.

В мире,Нед Прайс,Ираклий Кобахидзе,Михаил Кавелашвили,Госдеп США,
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