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1 час назад

В Венгрии раскритиковали предложение ЕК снизить потребление газа

Ura.Ruиещё 2

Предложение Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. На это противоречие указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В Венгрии раскритиковали предложение Еврокомиссии снизить потребление газа
Фото: media.gazprom-neft.rumedia.gazprom-neft.ru

«В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. <…> Так откуда тревога?» — задался вопросом глава венгерского МИДа на пресс-конференции после переговоров в Москве. Его слова приводит издание Index.

Сийярто подчеркнул, что покупка природного газа — это не идеологический, а физический вопрос. «Через некоторое время наступает отопительный сезон, и тогда напрасно спорить: есть газ или его нет», — резюмировал министр.

Ранее Еврокомиссия предложила новый антикризисный план, согласно которому потребление газа в Европе должно сократиться на 15% до следующей весны. Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Такую энергетику президент РФ Владимир Путин сравнивал с нетрадиционным отношениями, подчеркивая, что возможность использования зеленых источников закончится на холодной зиме. Кроме того, подобную инициативу Еврокомиссии намерены оспорить пять европейских стран. В их числе — Испания, Греция, Италия, Польша и Венгрия.

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