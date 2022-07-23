В Венгрии раскритиковали предложение Еврокомиссии снизить потребление газа

«В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. <…> Так откуда тревога?» — задался вопросом глава венгерского МИДа на пресс-конференции после переговоров в Москве. Его слова приводит издание Index.