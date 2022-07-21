Newsweek: Запад дал Путину новый рычаг давления

Образовавшаяся в результате украинского кризиса и последствий антироссийских санкций неопределенность внутри западных стран станет дополнительным рычагом давления президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления, экс-заместитель госсекретаря США Уильям Бернс.
«В какой-то степени нынешний хаос служит интересам Путина», — передает слова Бернса американский журнал Newsweek. По его мнению, на руку российскому президенту играет внутренняя неопределенность на Западе.
«Все это служит интересам России и Путина. Чем более хаотична и противоречива картина на Западе, тем больше пространства для маневра, по мнению Путина, у него есть», — считает он.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект. США и страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и рекордным ростом инфляции. В связи с этим Европа не рискнула включить в седьмой пакет санкций полный запрет на поставку российского газа в условиях беспрецедентного роста цен на топливо, передает «Царьград».