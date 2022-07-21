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21 минуту назад

Лондон ввел новые санкции против РФ

Лера Букина

Власти Великобритании объявили о новых санкциях на импорт золота из России и введении запрета на импорт угля и нефти. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Лондон ввел новые санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов… Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года», - подчеркивается в документе.

Кроме того, страной вводится запрет на предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Великобритания начала серьезную санкционную кампанию против российской стороны. Этому предшествовало начало спецоперации РФ на Украине. 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ, подпали под рестрикции в марте. После этого санкционный список постоянно расширялся.

В конце июня власти Великобритании ввели новые санкции в отношении России, предполагающие запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

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