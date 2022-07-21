Байден заявил, что болен раком: видео

Президент США Джо Байден заявил, что болен раком. Об этом американский лидер сообщил накануне во время своего выступления в Сомерсете (штат Массачусетс). Соответствующий фрагмент записи публикует российское видеоагентство Ruptly.
Говоря о влиянии нефтяной промышленности на экологию Делавэра, глава Белого дома упомянул, что него самого развилось заболевание.
«Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, – рак, и почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – отметил в своей речи Байден.