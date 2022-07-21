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34 минуты назад

Токаев предложил соседям договориться о границах

Lenta.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать экспертную площадку по делимитации границ в Средней Азии. Об этом он заявил на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, передает ТАСС.

Токаев предложил соседям договориться о границах
Фото:  сайт Президента Республики Казахстан сайт Президента Республики Казахстан

По его словам, Казахстан — единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы. Именно поэтому глава страны предложил помочь соседним республикам договориться о взаимоприемлемых подходах к определению границ.

«К этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты», — сказал Токаев.

Он также добавил, что Совет министров иностранных дел может возглавить координацию новой площадки.

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