Кулеба доказал единую позицию Украины и США через туфли первых леди

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первая леди страны Елена Зеленская провела крайне успешный визит в США. Как сообщает «Газета.ru», особое внимание дипломат уделил встрече жены Зеленского с первой леди США Джилл Байден.
«Много вопросов: желтые и голубые туфли первых леди Украины и США — это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это ни первое, ни второе. Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне», — заявил Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в США давно не принимали гостей из других стран с такой симпатией. Кулеба считает, что этот визит помог укреплению поддержки Киева со стороны США, что требуется для дальнейшего предоставления тяжелых вооружений.
Напомним, что первая леди Украины выступила перед конгрессом США 20 июля. Она попросила поддержки страны в виде средств противовоздушной обороны.