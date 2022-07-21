Кулеба доказал единую позицию Украины и США через туфли первых леди

«Много вопросов: желтые и голубые туфли первых леди Украины и США — это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это ни первое, ни второе. Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне», — заявил Кулеба.