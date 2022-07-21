На Украине испугались угрозы со стороны Приднестровья

Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявил о потенциальной угрозе Киеву со стороны российских сил в Приднестровье. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что власти Украины «наблюдают» за территорией.
По словам Шевченко, Киев понимает, что «тираспольские лидеры не хотят каким-либо образом участвовать в военных действиях».
«Но мы также понимаем, что силы российской армии в Приднестровье подчиняются не Тирасполю, а Москве», — заявил он.
Шевченко подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уверены, что если потенциальная угроза перейдет в реальную, то они будут «выполнять свою работу».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.