Польская молодежь вышла на протест против флагов Украины

Польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые разместили на общественном транспорте города Вроцлав. Как сообщает РИА Новости, 19 июля представители партии «Конфедерация польской короны» выступили перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия.
«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», — заявили молодые активисты.
Участники акции предложили подать петицию, по которой на общественном транспорте должны разместить только польские флаги. Они отметили, что хотят, чтобы «Польша была польской», а не «радужной» и «левой», как того хотят в Евросоюзе.
Впоследствии к протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который подчеркнул, что именно он решил разместить украинские флаги. По его мнению, в текущей ситуации есть только две стороны — «за Россию, либо за Украину».