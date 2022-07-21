Ранил Викрамасингхе принял присягу президента Шри-Ланки

Избранный президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял в четверг президентскую присягу и официально стал главой островного государства. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

Церемония принятия присяги прошла в парламентском комплексе. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран в среду парламентариями президентом страны. Он получил 134 голоса, его конкуренты: Даллас Алахапперума - 82, а Анура Кумара Диссанаяка - три голоса. Всего проголосовали 223 депутата из 225, двое не явились, четыре бюллетеня признаны недействительными.

Президент Шри-Ланки избирается на выборах, проводимых по всей стране, на пятилетний срок. Но, поскольку предыдущий глава государства Готабая Раджапакса сам ушел в отставку, нового президента до окончания текущего срока, в соответствии с конституцией, избрал законодательный орган.

Парламент Шри-Ланки впервые выбрал президента из нескольких кандидатов. В 1993 году в связи со смертью президента Ранасингхе Премадасы (убит в результате атаки террориста-смертника) Дингири Банда Виджетунге был избран парламентом на оставшийся президентский срок, но его кандидатура в тот момент была единственной, он был избран единогласно.