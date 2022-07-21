Ранил Викрамасингхе принял присягу президента Шри-Ланки

Избранный президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял в четверг президентскую присягу и официально стал главой островного государства. Об этом сообщает информационное агентство ANI.
Церемония принятия присяги прошла в парламентском комплексе. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран в среду парламентариями президентом страны. Он получил 134 голоса, его конкуренты: Даллас Алахапперума - 82, а Анура Кумара Диссанаяка - три голоса. Всего проголосовали 223 депутата из 225, двое не явились, четыре бюллетеня признаны недействительными.
Президент Шри-Ланки избирается на выборах, проводимых по всей стране, на пятилетний срок. Но, поскольку предыдущий глава государства Готабая Раджапакса сам ушел в отставку, нового президента до окончания текущего срока, в соответствии с конституцией, избрал законодательный орган.
Парламент Шри-Ланки впервые выбрал президента из нескольких кандидатов. В 1993 году в связи со смертью президента Ранасингхе Премадасы (убит в результате атаки террориста-смертника) Дингири Банда Виджетунге был избран парламентом на оставшийся президентский срок, но его кандидатура в тот момент была единственной, он был избран единогласно.
Политическая ситуация в Шри-Ланке обострилась 9 июля, когда протестующие захватили резиденции главы государства и премьера. После этого президент Раджапакса покинул страну. В ходе беспорядков пострадали более 100 человек. Как сообщил ранее в интервью ТАСС Викрамасингхе, островное государство переживает худший кризис в современной истории: ощущается серьезная нехватка иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов. По его словам, чтобы полностью преодолеть кризис, стране потребуется не менее трех лет.