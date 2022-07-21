Украина заявила о «потенциальной угрозе» из Приднестровья

Угроза со стороны российских сил в Приднестровье квалифицируется как потенциальная, заявил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.

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Шевченко сообщил, что Киев «наблюдает за Приднестровьем». По его словам, украинская сторона «понимает, что, возможно, тираспольские лидеры не хотят каким-либо образом участвовать в военных действиях».

«Но мы также понимаем, что силы российской армии в Приднестровье подчиняются не Тирасполю, а Москве», – заявил он.

Как сообщил Шевченко, «украинские военные говорят, что если потенциальная угроза может перейти в реальную», то «они готовы выполнять свою работу», передает РИА «Новости» со ссылкой на TVR Moldova.