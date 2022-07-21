В США пригрозили признать РФ «спонсором терроризма»

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила американского госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Фото: Reuters Reuters

«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает конгресс», — сообщает издание.

Соответствующее предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. Ряд конгрессменов считают, что могут принять закон без участия Госдепа.

«Очевидно, что принятие конгрессом закона — это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на (президента РФ Владимира) Путина и ужесточения риторики в его адрес», — сообщил источник Politico в конгрессе.