В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
14 минут назад

СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»

Елена Прошина

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила американского госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

В США пригрозили признать РФ «спонсором терроризма»
Фото: ReutersReuters

«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает конгресс», — сообщает издание.

Соответствующее предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. Ряд конгрессменов считают, что могут принять закон без участия Госдепа.

«Очевидно, что принятие конгрессом закона — это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на (президента РФ Владимира) Путина и ужесточения риторики в его адрес», — сообщил источник Politico в конгрессе.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Вашингтон изучает возможность включения России в список «пособников террористов». В Москве эти заявления назвали «пропагандистским ходом» и обещали не оставит такие меры без ответа.

В мире,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Конгресс США,Госдеп США,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители