«Американцы только говорят, но ничего не делают»

Противоречия между участниками «ближневосточного квартета» - Россией, США, Евросоюзом и ООН - стали основной причиной для прекращения урегулирования палестино-израильского конфликта. По этой причине данная платформа прекратила свою деятельность.

Фото: Thaer Ganaim Keystone Press Agency Globallookpress Thaer Ganaim Keystone Press Agency Globallookpress

Недавнее турне президента США Джо Байдена на Ближний Восток и встречи с главами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии не принесли весомых результатов для решения палестинского вопроса. Байденом отмечено, что нынешнее время якобы «неподходящее» для решения вопроса с более чем семдесятилетней историей.

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Свою оценку вкладу американского президента в ближневосточное урегулирование дал Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Байден также затрагивал вопрос о создании двух государств. Более того, даже премьер-министр Израиля заявил об этом плане, но оба политика сказали, что время сейчас для этого неподходящее», - рассказал он в интервью «Известиям».

Говоря о возможности открытия палестинского консульства в США, Вашингтоне, посол Нофаль отметил, что «американцы только говорят с нами об этом, но на практике ничего не делают». Также нет ответа со стороны США на просьбы палестинцев исключить Организации освобождения Палестины (ООП) из списка террористических формирований.

«Главный посыл его поездки был в том, чтобы посетить регион физически и подчеркнуть приверженность США решению о двух государствах. Даже если это будет не быстрым процессом», - добавил посол Палестины в России.

Вместе с тем Абдель Хафиз Нофаль пояснил, что представители Соединенных Штатов не вели переговоры во время турне Байдена по так называемой «сделке века» (план по ближневосточному урегулированию, предложенный администрацией президента Дональда Трампа в 2020 году. - Прим. ред.).

Он пояснил, что во время визита Байдена в Саудовскую Аравию стало ясно, что речи о нормализации отношений Израиля с арабскими странами нет (в случае, если конфликт будет урегулирован не напрямую между Палестиной и Израилем, а через договоренности Израиля с арабскими странами).

«Официально глава МИД Саудовской Аравии заявил, что нормализации с Израилем нет и что Эр-Рияд не ведет никаких секретных переговоров по этому вопросу», - отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что предложенная Трампом «сделка века» не соответствует Резолюции Совбеза ООН. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что «существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции».