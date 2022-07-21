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1 час назад

Во Франции признали скорую гибель Запада

Ura.Ruиещё 3

Европейские политики ведут Запад к гибели, поддерживая санкции против России, не учитывая мнения избирателей и представителей бизнеса. Об этом заявил банкир Филипп Виллен в своей статье для французского издания Le Figaro.

Во Франции признали скорую гибель Запада
Фото: ReutersReuters

По мнению финансиста, шоковое снижение уровня доходов в странах Евросоюза побудит граждан и бизнес бросить вызов политике слепых «еврократов». «Ведь это именно они ведут нас (Запад — прим. URA.RU) к гибели своей наглой ложью», — считает Виллен.

Автор обратил внимание на то, что главы государств ввели «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не согласовав это решение с избирателями и представителями бизнеса. Именно поэтому предприятия продолжают фиксировать рост своих расходов на отопление и транспорт, объяснил он.

Чиновники Европейского Центробанка обманывают граждан, заявляя, что инфляция в ЕС якобы вызвана «перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики», отметил Виллен. По его словам, стоимость энергии в Европе еще долго будет гораздо выше, чем где бы то ни было.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономику Запада. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс сообщал, что Европа может столкнуться с массовыми беспорядками из-за роста цен на энергоносители, передает Life.

В мире,Владимир Путин,ЕЦБ,Еврокомиссия,ЕС,
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