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28 минут назад

Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

Елена Прошина

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что просмотр фотографий российского президента Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах, сообщает РИА Новости.

Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими
Фото: ReutersReuters

«Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал глава ведомства на мероприятии Аспенского форума.

Он считает, что Москва преследует целью восстановить сферы влияния в соседних странах и «восстановление России в качестве великой силы», но не верит, что это «можно сделать без контроля над Украиной».

Кроме того Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров».

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил глава ЦРУ.

Слухи о здоровье российского лидера распространяли отставные английские разведчики. На протяжении почти четырех месяцев в британских таблоидах публиковались рассуждения о том, что Путин якобы может быть нездоров. Однако Бернс эти сообщения опроверг на официальном уровне.

В мире,Уильям Бернс,Али Хаменеи,Владимир Путин,ЦРУ,
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