Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что просмотр фотографий российского президента Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах, сообщает РИА Новости.
«Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал глава ведомства на мероприятии Аспенского форума.
Он считает, что Москва преследует целью восстановить сферы влияния в соседних странах и «восстановление России в качестве великой силы», но не верит, что это «можно сделать без контроля над Украиной».
Кроме того Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров».
«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил глава ЦРУ.
Слухи о здоровье российского лидера распространяли отставные английские разведчики. На протяжении почти четырех месяцев в британских таблоидах публиковались рассуждения о том, что Путин якобы может быть нездоров. Однако Бернс эти сообщения опроверг на официальном уровне.