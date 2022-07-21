Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

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«Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал глава ведомства на мероприятии Аспенского форума.

Он считает, что Москва преследует целью восстановить сферы влияния в соседних странах и «восстановление России в качестве великой силы», но не верит, что это «можно сделать без контроля над Украиной».

Кроме того Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров».

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — заявил глава ЦРУ.