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29 минут назад

Фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения

Lenta.ru

Фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения. Об этом сообщает издание Le Devoir.

Фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению главы ассоциации производителей зерна Квебека Кристиана Овербе, ограничения усложняют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые до этого толкнулись с ростом затрат на топливо и технику. Он подчеркнул, что стоимость товаров первой необходимости по сравнению с 2021 годом увеличилась в два-три раза.

«Нет необходимости страдать от этого дополнительного налога», — констатировал Овербе.

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