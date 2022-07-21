Фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения

Фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения. Об этом сообщает издание Le Devoir .

По мнению главы ассоциации производителей зерна Квебека Кристиана Овербе, ограничения усложняют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые до этого толкнулись с ростом затрат на топливо и технику. Он подчеркнул, что стоимость товаров первой необходимости по сравнению с 2021 годом увеличилась в два-три раза.