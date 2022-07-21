Зеленский объявил о подготовке "исторических решений" для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к проведению саммита Украина-Евросоюз и институциональному усиления своей страны на пути в ЕС, передает УНИАН.
По его словам, соответствующие шаги он обсудил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
"Среди главных тем - финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина-ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости относительно этого - готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", - отметил Зеленский.
Какие именно шаги Киев собирается предложить ЕС, президент Украины не уточнил, но отдельно подчеркнул, что власти государства рассчитывают осуществить базовые шаги для запуска переговоров о вступлении в объединении в течении шести месяцев. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз.