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54 минуты назад

Зеленский объявил о подготовке "исторических решений" для Европы

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к проведению саммита Украина-Евросоюз и институциональному усиления своей страны на пути в ЕС, передает УНИАН.

Зеленский объявил о подготовке "исторических решений" для Европы
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

По его словам, соответствующие шаги он обсудил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Среди главных тем - финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина-ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости относительно этого - готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", - отметил Зеленский.

Какие именно шаги Киев собирается предложить ЕС, президент Украины не уточнил, но отдельно подчеркнул, что власти государства рассчитывают осуществить базовые шаги для запуска переговоров о вступлении в объединении в течении шести месяцев. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз.

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