Зеленский объявил о подготовке "исторических решений" для Европы

"Среди главных тем - финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина-ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости относительно этого - готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", - отметил Зеленский.