Китай решил усилить свою зависимость от угля

Китай ускоряет выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций. Страна решила усилить свою зависимость от этого топлива на фоне растущих рисков нехватки электроэнергии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Greenpeace.

Исследование показывает, что в первом квартале 2022 года было выдано разрешений на сжигание 8,63 гигаватт мощности, что эквивалентно 47 процентам разрешений, полученных за весь 2021 год.

Проблемы с электроэнергией в Китае не имеют ничего общего с недостаточным производством — на самом деле, по словам аналитика Greenpeace Ву Цзинхана, угольные электростанции уже имеют избыточную мощность. Чтобы решить эту проблему, правительству необходимо сосредоточиться на таких вещах, как интеграция сетей и хранение энергии, уверен он. По словам Ву, все больший акцент на новых угольных электростанциях будет только отвлекать от верных решений.