В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
35 минут назад

Китай решил усилить свою зависимость от угля

Lenta.ru

Китай ускоряет выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций. Страна решила усилить свою зависимость от этого топлива на фоне растущих рисков нехватки электроэнергии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Greenpeace.

Китай решил усилить свою зависимость от угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование показывает, что в первом квартале 2022 года было выдано разрешений на сжигание 8,63 гигаватт мощности, что эквивалентно 47 процентам разрешений, полученных за весь 2021 год.

Проблемы с электроэнергией в Китае не имеют ничего общего с недостаточным производством — на самом деле, по словам аналитика Greenpeace Ву Цзинхана, угольные электростанции уже имеют избыточную мощность. Чтобы решить эту проблему, правительству необходимо сосредоточиться на таких вещах, как интеграция сетей и хранение энергии, уверен он. По словам Ву, все больший акцент на новых угольных электростанциях будет только отвлекать от верных решений.

Ранее китайские чиновники предложили отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь. Некоторые компании уже готовятся возобновить импорт, заменив российский уголь на австралийский.

В мире,Строительство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители