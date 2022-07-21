Глава МИД ФРГ отвергла призыв к "заморозке" конфликта на Украине

"Эти заявления меня несколько удивляют, поскольку ни федеральное правительство Германии, ни какая-либо другая страна в Европе никогда не хотели снова конфликта на этом континенте Вот премьер-министр говорит: "Поговорите [с Россией]", хотя канцлер Германии несколько раз разговаривал по телефону с президентом России [Владимиром Путиным], а генеральный секретарь ООН был в Москве", - отметила Бербок.