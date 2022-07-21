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35 минут назад

Глава МИД ФРГ отвергла призыв к "заморозке" конфликта на Украине

Газета.Ru

Власти Германии пытались поддерживать связь с Россией и не хотели эскалации украинского кризиса, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

Глава МИД ФРГ отвергла призыв к "заморозке" конфликта на Украине
Фото: Annegret Hilse/APAnnegret Hilse/AP

Так глава МИД ФРГ отреагировала на слова премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который призвал Берлин помочь "заморозить" конфликт на Украине.

"Эти заявления меня несколько удивляют, поскольку ни федеральное правительство Германии, ни какая-либо другая страна в Европе никогда не хотели снова конфликта на этом континенте Вот премьер-министр говорит: "Поговорите [с Россией]", хотя канцлер Германии несколько раз разговаривал по телефону с президентом России [Владимиром Путиным], а генеральный секретарь ООН был в Москве", - отметила Бербок.

Говоря о предложении Кречмера по "заморозке" украинского конфликта, глава МИД ФРГ указала на то, что премьер Саксонии якобы не знает, что на самом деле означает подобное предложение.

При этом саксонский политик призывал Германию поспособствовать не только остановке боевых действий, но и сыграть центральную роль в урегулировании ситуации в целом. Ранее Бербок заявила, что Германия не будет смягчать санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине.

В мире,Михаэль Кречмер,Анналена Бербок,Владимир Путин,ООН,
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