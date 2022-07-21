Байден раскрыл причину своего заболевания

Американский президент Джо Байден заявил, что у него рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство, сообщает ТАСС.
Глава государства выступал в штате Массачусетс. Речь была посвящена борьбе с последствиями изменения климата. Президент США напомнил, что многие предприятия по всей стране выбрасывают «токсичные вещества, смог, парниковые газы».
Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся», — отметил Байден.
Он рассказал, что жил в городе Клеймонт, рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов.
«Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла. Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал глава Белого дома.
«Джо Байден только что объявил, что у него рак?», — написал в своем Twitter Национальный комитет Республиканской партии.
Один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер раскритиковал такой вывод. «Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена», — ответил он, напомнив, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи.
При этом президент говорил о раке у себя в настоящем времени. Многие СМИ решили, что глава государства вновь оговорился.
Позже заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США говорил о немеланомных опухолях кожи, которые ему ранее удалили, когда рассказывал про свое «заболевание раком».