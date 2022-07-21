Зеленскому отказали в выступлении на саммите МЕРКОСУР

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на саммите Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР (Mercosur). Об этом сообщил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано Риккарди, чьи слова приводит Парагвайское информационное агентство .

Отмечается, что консенсуса относительно возможности такого общения не было. В связи с этим Зеленского проинформировали об отсутствии условий «для того, чтобы иметь возможность говорить в формате МЕРКОСУР с президентом Украины».