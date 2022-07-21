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1 час назад

Турция отказалась спрашивать разрешение на операцию в Сирии

Газета.Ruиещё 4

Турция не может сидеть сложа руки на фоне происходящего в Сирии и потому сама будет определять, когда ей проводить там военную операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Турция отказалась спрашивать разрешение на операцию в Сирии
Фото: ReutersReuters

«Анкара не обращалась за разрешением для начала предыдущих операций, и не станет этого делать впредь», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Чавушоглу отверг причастность Анкары к атаке на один из туристических объектов на севере Ирака, где погибли восемь человек, а еще 23 получили ранения.

«По данным командования ВС Турции, никаких ударов по гражданским лицам в местечке Захо района Дохук на севере Ирака нанесено не было», — заверил глава МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ожидает от России и Ирана поддержки ее операции по обеспечению национальной безопасности.

В мире,Безопасность,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,
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