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35 минут назад

Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

ТАССиещё 4

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Американский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.

Байден объявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды
Фото: ReutersReuters

Глава государства напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы".

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"Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", - отметил он.

Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.

На заявление сразу же обратили внимание в соцсетях. "Джо Байден только что объявил, что у него рак?" - написал в своем Twitter Национальный комитет Республиканской партии. В свою очередь один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер раскритиковал такой вывод. "Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена", - указал он в ответ. Кесслер напомнил, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако американский лидер говорил о раке у себя в настоящем времени. Многие СМИ США решили, что это оговорка главы государства.

Байден, которому в ноябре исполнится 80 лет, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, шутливо именуемые в США "байденизмами", иной раз проглатывает или смешивает концовки фраз. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, изготавливая в том числе предвыборные видеоролики, представляющие собой "нарезку" из тех или иных "байденизмов", чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности президента продолжать руководить Соединенными Штатами.

В мире,Гленн Кесслер,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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