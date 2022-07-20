Торговая организация Южной Америки отказалась принять Зеленского

Торговая организация Южной Америки Меркосур не собирается вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, организация категорически против того, чтобы Зеленский выступил на саммите в Парагвае. Об этом сообщает РИА «Новости».

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6 июля завершились переговоры между Украиной и Парагваем. Как сообщает МИД Парагвая, президент Украины также искал возможности выступить перед лидерами Меркосур на тему российско-украинского конфликта.

«Меркосур принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога Меркосур с Зеленским нет условий», – заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

Меркосур – общий рынок стран Южной Америки. В его состав входит Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. На сегодняшний день Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП Южной Америки.