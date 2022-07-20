В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
14 минут назад

Торговая организация Южной Америки отказалась принять Зеленского

Елена Прошина

Торговая организация Южной Америки Меркосур не собирается вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, организация категорически против того, чтобы Зеленский выступил на саммите в Парагвае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Торговая организация Южной Америки отказалась принять Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 июля завершились переговоры между Украиной и Парагваем. Как сообщает МИД Парагвая, президент Украины также искал возможности выступить перед лидерами Меркосур на тему российско-украинского конфликта.

«Меркосур принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога Меркосур с Зеленским нет условий», – заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

Меркосур – общий рынок стран Южной Америки. В его состав входит Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. На сегодняшний день Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП Южной Америки.

Напомним, что ранее Бразилия и Уругвай провели переговоры о необходимости модернизировать Меркосур.

В мире,Рауль Кано,Владимир Зеленский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители