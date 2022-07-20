В ООН заявили об отсутствии информации об ударе по Запорожской АЭС

ООН не располагает информацией из первых рук об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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"У меня нет информации из первых рук по этому вопросу", - сказал он.

Ранее в среду член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по территории Запорожской АЭС был нанесен удар украинскими дронами-камикадзе. Реакторная часть Запорожской АЭС не повреждена, радиационный фон в норме. В результате атак ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них находятся в тяжелом состоянии.