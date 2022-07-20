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1 час назад

В ООН заявили об отсутствии у нее информации об ударе ВСУ по Запорожской АЭС

ТАСС

ООН не располагает информацией из первых рук об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В ООН заявили об отсутствии информации об ударе по Запорожской АЭС
Фото: ReutersReuters

"У меня нет информации из первых рук по этому вопросу", - сказал он.

Ранее в среду член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по территории Запорожской АЭС был нанесен удар украинскими дронами-камикадзе. Реакторная часть Запорожской АЭС не повреждена, радиационный фон в норме. В результате атак ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них находятся в тяжелом состоянии.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. Мощность станции составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии, в будущем планируется наладить ее поставки в Крым.

В мире,Владимир Рогов,Фархан Хак,Росэнергоатом,ООН,
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