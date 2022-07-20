Пентагон оценил слова Лаврова о расширении географии СВО

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о расширении географических задач специальной военной операции на Украине не удивили Вашингтон и его союзников. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин .

«Наши союзники и партнеры знали, что у него [президента России Влад Владимира Путина ] более серьезные амбиции, и Лавров это сегодня подтвердил», — сказал глава Пент Пентагона .

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о расширении географии специальной военной операции на Украине за пределы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он обратил внимание, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву, географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.