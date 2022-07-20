США предостерегли Иран от продажи беспилотников России

Соединенные Штаты полагают, что возможная продажа Ираном беспилотников или других военных систем России представляет собой "плохую идею" и советует воздержаться от подобных шагов. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на брифинге для журналистов по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации помощи Киеву.

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"Мы бы советовали Ирану этого не делать. Мы думаем, что это по-настоящему плохая идея", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг "не будет мудрым поступком".

11 июля помощник президента США по нацбезопасности Салливан предположил, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Кроме того, по его информации, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников, а первые этапы обучения должны начаться уже в начале июля. Салливан не привел каких-либо подтверждений изложенной им версии.