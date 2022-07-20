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21 минуту назад

США советуют Ирану отказаться от идеи продажи беспилотников России

ТАСС

Соединенные Штаты полагают, что возможная продажа Ираном беспилотников или других военных систем России представляет собой "плохую идею" и советует воздержаться от подобных шагов. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на брифинге для журналистов по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации помощи Киеву.

США предостерегли Иран от продажи беспилотников России
Фото: ReutersReuters

"Мы бы советовали Ирану этого не делать. Мы думаем, что это по-настоящему плохая идея", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг "не будет мудрым поступком".

Президент Ирана понадеялся на поворотный этап в отношениях с Россией

11 июля помощник президента США по нацбезопасности Салливан предположил, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Кроме того, по его информации, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников, а первые этапы обучения должны начаться уже в начале июля. Салливан не привел каких-либо подтверждений изложенной им версии.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в опубликованном 13 июля интервью газете La Repubblica не подтвердил продажу РФ военной техники, включая беспилотные летательные аппараты, заверив, что Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Украине.

В мире,Ллойд Остин,Марк Милли,
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