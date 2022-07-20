Джонсон дал совет своему преемнику по поводу Украины

«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Держитесь американцев, защищайте украинцев, поддерживайте нашу свободу и демократию, где это только возможно», — сказал Джонсон во время прощальной речи, видеозапись об этом опубликовало английское издание Express. Он призвал поддерживать демократию в стране при любых условиях.