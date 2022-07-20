Джонсон дал совет своему преемнику по поводу Украины

Будущему премьер-министру Великобритании необходимо держаться за американцев и защищать Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.
«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Держитесь американцев, защищайте украинцев, поддерживайте нашу свободу и демократию, где это только возможно», — сказал Джонсон во время прощальной речи, видеозапись об этом опубликовало английское издание Express. Он призвал поддерживать демократию в стране при любых условиях.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Он уже попрощался со своими коллегами, цитируя фильм «Терминатор». Об этом сообщает агентство Sky News.
После парламент страны определился с двумя кандидатами на кресло Джонсона. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.