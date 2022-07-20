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1 час назад

Джонсон дал совет своему преемнику по поводу Украины

Ura.Ru

Будущему премьер-министру Великобритании необходимо держаться за американцев и защищать Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Джонсон дал совет своему преемнику по поводу Украины
Фото: ReutersReuters

«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Держитесь американцев, защищайте украинцев, поддерживайте нашу свободу и демократию, где это только возможно», — сказал Джонсон во время прощальной речи, видеозапись об этом опубликовало английское издание Express. Он призвал поддерживать демократию в стране при любых условиях.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Он уже попрощался со своими коллегами, цитируя фильм «Терминатор». Об этом сообщает агентство Sky News.

Два кандидата вышли в финал премьерской гонки в Британии

После парламент страны определился с двумя кандидатами на кресло Джонсона. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.

В мире,Борис Джонсон,
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