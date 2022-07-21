«Я прошу вас об оружии»: Елена Зеленская выступила в конгрессе США

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила в конгрессе США и попросила передать Киеву системы ПВО. Зеленская призвала законодателей решить этот вопрос скорее в преддверии ухода конгресса на каникулы. Супруга украинского президента также встретилась с Джо и Джилл Байден.

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Жена президента Украины Елена Зеленская во время выступления в конгрессе США попросила передать Киеву системы противовоздушной обороны. Учитывая скорый уход конгресса на летние каникулы, она призвала решить этот вопрос как можно скорее. Она также отметила, что стала первой супругой иностранного президента, которую пригласили выступить в конгрессе. Ранее ее принимали в Белом доме президент США Джо Байден вместе с женой Джилл. Также у нее состоялась встреча с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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"Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО", - сказала Зеленская.

В среду, 20 июля, глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал передачу Украине четырех РСЗО HIMARS. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что если страны Запада предоставят Киеву дальнобойное оружие, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS, то географические задачи спецоперации отодвинутся за пределы ДНР и ЛНР.

Сам Владимир Зеленский неоднократно просил западные страны поставить Украине системы ПВО. В частности, еще до начала специальной военной операции он обратился с этой просьбой к Великобритании. В июне он анонсировал поставки норвежских ЗРК NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), а в конце июня адресовал ту же просьбу странам G7. Также он неоднократно запрашивал американские системы Patriot, однако переговоры по ним не велись.

Ранее Украине поставляли в основном переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger (США) и Starstreak (Великобритания). Единственная разовая поставка полноценной ЗРК С-300 состоялась в начале апреле - Украине его передала Словакия. Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении С-300, однако власти Братиславы отрицали, что российские военные уничтожили именно их ЗРК.

1 июля Пентагон анонсировал поставки вооружений Киеву на сумму $820 млн. В списке на передачу числятся два комплекса NASAMS, снаряды для РСЗО HIMARS и 155-миллимитровой артиллерии. Издание Defense News со ссылкой на источник в ОПК США сообщает, что контракт должны согласовать за срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Известно, что NASAMS использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120 разных модификаций. NASAMS способен поражать цели на удалении до 25 км и на высоте до 16 км. По характеристикам сопоставим с российской "Бук-М1".

В конце июня стало известно, что ФРГ поставила Киеву ЗРК Iris-T SLM. Комплекс использует модифицированную управляемую ракету класса "воздух-воздух" для использования с земли. Дальность действия ракеты в варианте ЗРК среднего радиуса - 40 км, а максимальная высота перехвата цели - 20 км.