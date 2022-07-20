При массовых забегах с быками в Испании погибли три человека

Три человека скончались во время массовых забегов с быками на национальном фестивале в автономном сообществе Валенсия в Испании. Об этом сообщает газета ABC.
Отмечается, что все пострадавшие скончались от тяжелых травм, которые они получили во время традиционных забегов от специально выпущенных из загона быков.
Первой жертвой, по данным газеты, стал 50-летний испанец. Бык переломал ему семь ребер, одно из которых пробило легкое. Двое других пострадавших — 64-летний француз и 56-летний испанец, которого животное подбросило в воздух, а затем проткнуло рогами — получили серьезные травмы еще несколько дней назад.
Всех жертв госпитализировали в больницу, где за их жизни боролись врачи, но спасти так и не смогли.
Стоит отметить, что подобные инциденты в Испании происходят не в первый раз. Например, в 2019 году во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне пострадали пять человек.