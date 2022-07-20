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45 минут назад

При массовых забегах с быками в Испании погибли три человека

Елена Прошина

Три человека скончались во время массовых забегов с быками на национальном фестивале в автономном сообществе Валенсия в Испании. Об этом сообщает газета ABC.

При массовых забегах с быками в Испании погибли три человека
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что все пострадавшие скончались от тяжелых травм, которые они получили во время традиционных забегов от специально выпущенных из загона быков.

Первой жертвой, по данным газеты, стал 50-летний испанец. Бык переломал ему семь ребер, одно из которых пробило легкое. Двое других пострадавших — 64-летний француз и 56-летний испанец, которого животное подбросило в воздух, а затем проткнуло рогами — получили серьезные травмы еще несколько дней назад.

Всех жертв госпитализировали в больницу, где за их жизни боролись врачи, но спасти так и не смогли.

Стоит отметить, что подобные инциденты в Испании происходят не в первый раз. Например, в 2019 году во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне пострадали пять человек.

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