Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакии

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в своем Telegram-канале, что глава государства Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП в Каракалпакии.

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Шерзод Асадов пояснил, что к Мирзиееву поступило обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан (высшего государственного представительного органа региона).

Пресс-секретарь подчеркнул, что принимая во внимание это обращение, а также то, что в республике удалось восстановить общественный порядок, лидер Узбекистана принял решение прекратить режим ЧП с 05:00 (03. 00 мск) часов 21 июля.