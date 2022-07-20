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35 минут назад

Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакии

Илья Родин

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в своем Telegram-канале, что глава государства Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП в Каракалпакии.

Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакии
Фото: ТАССТАСС

Шерзод Асадов пояснил, что к Мирзиееву поступило обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан (высшего государственного представительного органа региона).

Пресс-секретарь подчеркнул, что принимая во внимание это обращение, а также то, что в республике удалось восстановить общественный порядок, лидер Узбекистана принял решение прекратить режим ЧП с 05:00 (03. 00 мск) часов 21 июля.

Напомним, что 1 июля в столице Каракалпакстана прошли массовые митинги, несогласованные с властями региона. Во время волнений погиб 21 человек, пострадали свыше 200. Власти Узбекистана ввели режим ЧП, а также комендантский час на период с 3 июля по 2 августа.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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